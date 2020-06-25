Вокруг планеты: музыканты превратили воздушный шар в концертную площадку

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный концерт состоялся в немецком Клоппенбурге. Музыканты местной группы Crackerjacks превратили в концертную площадку воздушный шар. Выступление состоялось на 300-метровой высоте, сообщает Deutsche Welle.

Группа Crackerjacks, как и многие другие музыкальные группы в Германии, в последний раз выступали еще в феврале, до начала пандемии коронавируса. Таким образом, они лишились не только общения с публикой, но и своих заработков. На это и решили обратить внимание своим концертом участники Crackerjacks.-0-

Фото DPA