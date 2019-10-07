Вокруг планеты: На Филиппинах прошел праздник благословения животных

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изящно одетые кошки и собаки и даже крохотная сахарная сумчатая летяга были среди животных, благословленных 6 октября в одном из районов филиппинской столицы Манилы. Здесь прошел праздник, посвященный памяти святого Франциска Ассизского, сообщает малайзийская газета New Straits Times .

Ежегодная церемония благословения животных проходит в Маниле в воскресенье, ближайшее ко дню памяти святого Франциска Ассизского, который считается покровителем животных и окружающей среды.

Хозяева принесли на праздник своих нарядно одетых питомцев, которых священник окропил святой водой. "Они для нас как люди, поэтому нам необходимо их благословение, чтобы они не болели и еще долго радовали нас", - поделился один из гостей церемонии.

Более 100 домашних животных были приглашены на религиозную церемонию этого года. Анна Падрилао, хозяйка кошки, отметила, что это правильно, что ее питомец получает благословение, ведь кошка также является творением Бога. "Животные должны цениться так же, как люди", - подчеркнула она.

Во многих католических храмах Манилы 6 октября прошли службы, посвященные памяти святого Франциска Ассизского. На церемониях верующие присутствовали вместе со своими домашними питомцами, которых настоятели после службы окропили святой водой.

День памяти святого Франциска Ассизского празднуется 4 октября. Во всем мире в этот день также отмечается Всемирный день животных (World Animal Day).-0-

Фото EPA, Agence France-Presse