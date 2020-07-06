Вокруг планеты: от бикини до буркини - в Германии открылся музей купальников

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Бад-Раппенау в минувшие выходные принял первых посетителей Музей бикини, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Открытие уникальной экспозиции было приурочено ко Дню бикини, отмечаемому 5 июля. Именно в этот день в 1946 году в Париже была впервые продемонстрирована первая модель современного открытого женского купальника, созданная французом Луи Реаром.

За несколько дней до этого США произвели атомный взрыв на атолле Бикини в Тихом океане. Как отмечают историки моды, выбор названия купальника указывает на шок, которой произвела эта новинка, - эффект, как от взрыва бомбы. По мнению создателей музея, бикини является частью истории женской эмансипации.

Музей в Бад-Раппенау основан по инициативе немецкого менеджера и предпринимателя из Регенсбурга Александра Рушейнски. Работа над его созданием продолжалась пять лет. Музейная коллекция состоит примерно из тысячи экспонатов, из них 12 - модели купальников, созданные Луи Реаром.

Экспозиция посвящена истории пляжной моды с 1870-х годов до наших дней. В ней также представлены купальники Мэрилин Монро, Брижит Бардо, Скарлетт Йоханссон и других мировых знаменитостей.-0-

Фото DPA