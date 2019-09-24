Вокруг планеты: Первый фестиваль близнецов прошел в Греции

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в истории Греции всеобщая встреча близнецов состоялась в городе Трикале на северо-западе региона Фессалия. Об этом сообщает греческий новостной портал Greek Reporter .

В фестивале приняли участие десятки близнецов (в том числе тройняшки) разных возрастов со всей Греции. Уникальная встреча была организована Ассоциацией близнецов Трикала и муниципалитетом Трикала, а инициаторами мероприятия стали сестры-близнецы Катерина и Афанасия Фалия, живущие в этом городе. Сестры рассказали журналистам, что с самого раннего детства они задавались вопросом, чувствуют ли другие близнецы между собой такую же особую связь, как и они. Благодаря этой встрече им удалось встретиться с людьми, обладающими схожим жизненным опытом.

Чтобы подчеркнуть внешнее сходство, многие участники фестиваля облачились в одинаковую одежду.

Один из близнецов поделился с журналистами: "Единственное, что мы делаем порознь, - это просмотр футбольных матчей "Панатинаикос" - "Олимпиакос" (две самые успешные греческие футбольные команды, известные как вечные соперники). Когда речь идет обо всем остальном, мы согласны и безумно любим друг друга. Однако мы не смотрели матчи с участием этих команд вместе уже 30 лет!"

Главным событием фестиваля стал конкурс, в ходе которого определяли самых похожих друг на друга близнецов.-0-