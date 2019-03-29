Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали марта

Время весной как будто ускоряется, и вот уже на исходе март, а с ним и первая четверть года. За первый весенний месяц в мире прошло множество необычных и ярких фестивалей и праздников. Мартовская подборка БЕЛТА расскажет, как отпраздновали Масленицу в Индии, зачем Ниагарский водопад "окрасили" в зеленый цвет, сколько тонн апельсинов уничтожили на празднике в Иврее и кто стал победителем чемпионата по переноске жен в Великобритании.

Фестиваль Холи в Индии

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Ежегодный праздник весны, также известный как Пхагвах и фестиваль красок Холи, прошел в Индии 21-22 марта.

Фестиваль Холи, приуроченный к первому весеннему полнолунию, собирает миллионы индийцев и туристов со всей планеты. Торжества проходят одновременно в большинстве крупных городов Индии.

Фото Reuters

Обряды индийского праздника весны напоминают обычаи многих народов мира: на Пхагвах принято сжигать чучело демоницы Холики, готовить и поедать всевозможные лакомства и, конечно, без устали веселиться. Все это так напоминает нашу Масленицу!

Фото Agence France-Presse

Самая эффектная традиция фестиваля Холи - массовое обсыпание участников праздника разноцветной пудрой, которая символизирует пепел сгоревшей Холики, и обрызгивание друг друга подкрашенной водой. Благодаря этим ритуалам и без того яркая Индия окрашивается во все цвета радуги.

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Изначально краски Холи делали из растений, которые применяются в традиционной индийской медицине, - нима, куркумы, халди, билвы, поэтому, по мнению аюрведических врачей, ритуал обсыпания имел и некоторый лечебный эффект. Сегодня же большинство красок для праздника весны изготавливают из искусственных компонентов, поэтому о целебных эффектах этого яркого ритуала говорить не приходится. Но какой же это потрясающий сеанс цветотерапии! Долой сезонную хандру!

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Карнавал в Рио-де-Жанейро

Фото Associated Press

Ежегодный карнавал состоялся в Рио-де-Жанейро 2-5 марта. Самый масштабный и яркий костюмированный праздник в мире традиционно проходит перед началом Великого поста.

Фото Agence France-Presse

Карнавал привезли в Бразилию из Португалии в XVII веке, и поначалу он имел черты знаменитых праздников Италии и Франции - яркие маски, украшенные цветами платформы, фантастические костюмы. Затем к ним прибавились обычаи традиционной африканской культуры - благодаря темнокожим рабам, работавшим на кофейных плантациях. Но постепенно бразильский карнавал обрастал собственными традициями, главная из которых - конкурс танцевальных коллективов - зародилась в 1920-х годах прошлого века, когда в Рио стали появляться первые школы самбы.

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Сегодня соревнования лучших школ самбы Бразилии - главное событие карнавала в Рио, но, безусловно, не менее любима народом и неофициальная составляющая этого грандиозного праздника - массовые гуляния, многочисленные концерты и костюмированные парады. Специально для карнавала в Рио-де-Жанейро в 1984 году соорудили Самбодром - уникальную улицу длиной 700 м, по обеим сторонам которой в несколько этажей размещены зрительские трибуны.

Фото Associated Press

По этой улице во время карнавальных ночей перемещаются украшенные платформы, на которых выступают танцевальные коллективы, представляющие 12 школ самбы. Номера оценивает профессиональное жюри, а победителя конкурса традиционно объявляют в последний день праздника.

В уличных шествиях и конкурсе танцевальных школ в этом году приняли участие десятки тысяч артистов, а зрителями зажигательного праздника стали по разным подсчетам от 5 до 7 млн человек (не зря карнавал в Рио занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире). Сегодня красочные фестивали с участием школ танцев проходят не только в Рио-де-Жанейро, но и в Сан-Паулу, Сальвадоре, Ресифи и других бразильских городах.

День святого Патрика

Фото Reuters

День святого Патрика отпраздновали в Ирландии, Великобритании, США и многих других странах мира 17 марта. Ежегодно в этот день поминают святого покровителя Ирландии, который даровал стране христианство. По всему миру проходят костюмированные шествия, праздничные концерты и безудержные народные гуляния в честь святого Патрика. В этом году один только дублинский парад, для которого выбрали тему "Рассказы и рассказчики", собрал сотни тысяч зрителей.

Фото The Press Association

Главные символы Дня святого Патрика - листок клевера, сказочные гномы лепреконы и, конечно, зеленый цвет. В этом году к празднику около 470 достопримечательностей по всему миру окрасились в зеленый. Среди них - Великая Китайская стена, Колизей в Риме, Пизанская башня, Ниагарский водопад, статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Световое шоу получило название Global Greening, в нынешнем году оно прошло уже в 10-й раз.

Фото romewise.com

А воды реки Чикаго в одноименном городе США уже более 50 лет раз в год окрашивают в ярко-зеленый цвет с помощью натуральных пигментов - выглядит это совершенно фантастически!

Фото Getty Images

В праздновании Дня святого Патрика в Великобритании приняли участие герцоги Кембриджские, они посетили парад ирландских гвардейцев, после которого Кейт Миддлтон вручила офицерам веточки трилистника. По традиции возглавил праздничную процессию в Лондоне символ ирландской армии - волкодав по кличке Домналл.

Кейт Миддлтон на празднике, посвященном Дню святого Патрика. Фото UK Press

Трилистник неспроста является символом главного ирландского праздника. Согласно легенде, святой Патрик с помощью клевера объяснял ирландцам понятие Святой Троицы. Кстати, особой удачей считается найти 17 марта клевер с четырьмя листочками - по поверью, волшебная сила такого необычного растения в День святого Патрика удваивается.

Фото Agence France-Presse

Сложно представить, но традиционные шумные гуляния на День святого Патрика еще пару десятков лет назад были под запретом. До 1970-х годов это был сугубо религиозный праздник, поэтому 17 марта все ирландские пабы были закрыты.

Апельсиновая битва в Италии

Фото Associated Press

Традиционная битва апельсинами состоялась 3-5 марта в итальянском городе Иврее. Зрелищные бои проходят ежегодно во время трехдневного карнавала накануне Масленицы и привлекают в маленький городок на севере Италии десятки тысяч туристов со всей Европы.

Фото Reuters

Есть несколько версий возникновения традиции битвы. Согласно одной из них, апельсины символизируют голову злого тирана, который правил в Иврее в XII веке. Однажды деспот пытался овладеть местной девушкой по имени Виолетта, однако та сумела дать злодею отпор и обезглавила его, освободив город.

Фото Associated Press

В битве участвуют девять команд, каждая из которых "обстреливает" цитрусовыми импровизированные замки и их защитников. Заступники цитаделей, одетые в латы и шлемы, старательно, но безуспешно уворачиваются от оранжевых снарядов. В конце фестиваля судьи объявляют команду-победителя. Ежегодно в боях уничтожается около 500 т апельсинов, которые привозят в Иврею из Сицилии и Калабрии.

Фото Associated Press

Тысячи зрителей, надев красные шапки, наблюдают за битвой со стороны. Им запрещено бросаться апельсинами, однако они имеют право войти в состав команд-участниц - для этого нужно лишь сменить красный головной убор на оранжевый.

Фото Associated Press

Апельсиновую битву в народе называют праздником фермеров и хирургов - благодаря оранжевому побоищу и у тех, и у других полно работы. Каждый год с травмами, полученными во время битвы, за медицинской помощью обращаются несколько сотен участников боев.

Праздник цветения сакуры в Японии

Фото Reuters

Начало сезона цветения сакуры в Японии в этом году пришлось на 21 марта. В этот день японское метеорологическое агентство объявило о том, что на одном из деревьев королевской вишни в храме Ясукуни распустилось более пяти бутонов.

Традиция любования цветением - ханами - зародилась в Японии при императорском дворе около III века до н.э., а сегодня этот обычай распространился на весь мир, фестивали сакуры весной проводятся в десятках стран. Кстати, ханами - это созерцание не только цветущей вишни, но и сливы, миндаля, персика и многих других растений.

Фото yahoo.co.jp

Сезон цветения вишни чрезвычайно скоротечен - буквально 5-7 дней, и в это время миллионы людей во всем мире устремляются в парки, чтобы насладиться умиротворяющим зрелищем. Почитатели ханами ассоциируют осыпающиеся лепестки цветов с красотой и быстротечностью жизни, с храбростью и чистотой помыслов.

Фото ameblo.jp

В Японии так любят и чтут традицию ханами, что специально к началу сезона цветения вишни здесь выпускают целые серии продуктов, предметов обихода, одежды и многое другое с изображением сакуры. К примеру, в этом году японские ремесленники разработали уникальный зонтик в виде цветка сакуры, он защищает от солнца, а еще помогает укрыться от падающих вишневых цветов.

Фото Agence France-Presse/LaPresse

Во время сезона цветения сакуры принято устраивать пикники в тени благоухающих деревьев, многие компании в это время проводят выездные корпоративные мероприятия в парках и садах.

Фото twitter.com/naotokui_en

Для отслеживания пика цветения вишни и выбора самых живописных парков в Японии каждый год составляют специальные календари и карты.

Чемпионат по переноске жен в Великобритании

Фото The Press Association

Ежегодный чемпионат Wife carrying race прошел в британском Доркинге, графство Суррей, 3 марта.

Десятки пар, не побоявшись пронизывающего ветра и ледяного дождя, приняли участие в первенстве. Помимо природных "обстоятельств непреодолимой силы", отважным парам пришлось пройти через препятствия, уготовленные организаторами соревнования. Преодолевая дистанцию в 380 м, бегуны карабкались по тюкам сена, утопали в грязи, поднимались на холм и спускались с него, а еще уворачивались от потоков воды, которые обрушивали на них из ведер и водяных пистолетов сердобольные болельщики.

Фото The Press Association

Правила Wife carrying race гласят, что "жена" должна быть не моложе 18 лет и весить не менее 50 кг - в противном случае "носильщика" дополнительно нагружают рюкзаком, наполненным провизией. На голову "жене" обязательно надевают шлем. Кстати, согласно правилам гонки переносить можно не только девушек, но и парней, а наиболее удобный способ переноски выбирают сами участники.

Победителя гонки награждают бочкой эля. Участник, который донес до финиша самую пышную даму, получает фунт колбасок - "для подкрепления", а также церемониальное похлопывание по спине от других бегунов.

Фото The Press Association

История забега уходит корнями в Средние века - более 12 столетий назад, 8 июня 793 года, викинги-захватчики ворвались на остров Линдисфарн (северо-восточное побережье нынешней Англии), разрушили монастырь и утащили оттуда на своих плечах местных девиц. Подобные варварства продолжались около 300 лет, а традиция современных забегов в Великобритании возникла в 2008 году - именно тогда состоялся первый чемпионат по переноске жен.

Фото The Press Association

Победителями соревнования в этом году стали Крис Хепворт и Таниша Принс. На финише Крис сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, чем растрогал не только Танишу, но и всех собравшихся. Пара представит Великобританию на мировом чемпионате по переноске жен в Финляндии, который состоится в июле.

Национальный день слона в Таиланде

Фото ationmultimedia.com

Один из самых значимых в Таиланде праздников - День слона - отмечают ежегодно 13 марта.

Фото Синьхуа

В этот день по всей стране проходят религиозные ритуалы и народные гуляния, а для слонов устраивают богатые пиршества. Все желающие могут покормить ярко наряженных животных, живущих в питомниках, фруктами и другими лакомствами.

Фото Синьхуа

Издревле слоны были верными соратниками тайцев - они помогали им строить дома, храмы и целые города, наряду с людьми сражались во всех войнах, а сейчас привлекают в страну туристов. Идея празднования Дня слона была одобрена правительством королевства в 1998 году, но не только для того, чтобы подчеркнуть уважение тайцев к своему священному животному. В первую очередь все мероприятия праздника направлены на освещение проблемы исчезновения слонов. В Таиланде сегодня насчитывается всего несколько тысяч особей этих животных, в последние десятилетия их численность в стране катастрофически сократилась.-0-

Фото Синьхуа