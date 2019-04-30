Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали апреля

Мир не перестает удивлять своим разнообразием и красотой. Апрельская подборка фестивалей и праздников расскажет, где запустили самого большого в истории воздушного змея, как отпраздновали Новый год в Таиланде и Непале, кто принял участие в "шляпном" фестивале в Нью-Йорке, чем угощают участников пасхальных обрядовых шествий в Испании и почему американский городок Вудберн называют "маленькой Голландией".

Фестиваль Сонгкран в Таиланде

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Праздник Сонгкран, или буддийский Новый год, прошел в Таиланде 13-15 апреля.

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К этому событию приурочено самое массовое "мокрое" сражение в мире. В дни Сонгкрана жители Таиланда, одетые в цветастые наряды, обливают друг друга (и статуи Будды) водой из ведер, кастрюль, пистолетов и бластеров - местные жители верят, что так они смывают неудачи прошлого года и заряжаются везением на новый.

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Участвуют в зрелищных битвах и слоны - они направляют мощные струи воды из хоботов на людей.

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В первый день тайского Нового года люди посещают в храмы, принося с собой дары монахам - в основном, еду и новую одежду.

Помимо Таиланда, Сонгкран празднуют в Лаосе, Камбодже и Мьянме.

Фото Синьхуа

Не менее ярко в это же время проходит традиционный фестиваль разбрызгивания воды и омовения Будды - новогодний праздник этнической группы дай - в юго-западной провинции Китая Юньнань.

Фото Синьхуа

Дайцы устраивают заплывы на лодках-драконах, исполняют ритуальные танцы слона и павлина, слушают пение буддистских монахов в храмах, запускают фейерверки и, конечно же, массово обливаются водой.

Фестиваль воздушных змеев в Китае

Фото Синьхуа

Традиционный международный фестиваль воздушных змеев прошел в китайском Вэйфане (провинция Шаньдун) с 20 по 25 апреля.

Это зрелищное событие впервые состоялось здесь в 1984 году. Место проведения выбрано неслучайно: именно Вэйфань считается родиной воздушных змеев.

Фото Синьхуа

На открытии фестиваля представили около 10 тыс. красочных летательных аппаратов, изображающих сказочных персонажей и животных: под облака взмыли верблюды, панды, осьминоги, бабочки и даже целый отряд Марио.

Фото Синьхуа

Среди парящих в небе фигур можно было заметить и немало свинок - это дань уважения символу нынешнего года по восточному календарю. На фестивале также был представлен самый крупный в мире воздушный змей - площадью около 3 тыс. кв.м.

Фото Синьхуа

Всего в соревнованиях приняли участие 800 представителей более чем 60 стран, жюри оценивало мастерство управления и дизайн привязных летательных аппаратов.

Фото Синьхуа

Во время фестиваля также прошли авиационный и цирковой карнавалы, выступления местных коллективов, уличных театров и многое другое.

Воздушный змей в Китае издревле символизировал красоту человеческой души, которая устремляется ввысь. С помощью этих уникальных летательных аппаратов китайцы направляли высшим силам молитвы о благополучии. Также "летающие драконы" использовались в китайской и монгольской армиях для устрашения противника и в качестве сигнальных средств. Более практичное применение этому изобретению нашли в середине XVIII века - тогда воздушных змеев начали использовать для метеонаблюдений. Мастерство изготовления этих красочных летательных аппаратов включено в список нематериального культурного наследия Китая.

Оранжевый фестиваль Синдур Джатра в Непале

Фото Синьхуа

15 апреля ярким оранжевым праздником отметили в Непале наступление нового года и приход весны.

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Верующие празднуют Синдур Джатру шествиями, игрой на традиционных непальских инструментах, концертами и танцами возле храмов, перевозкой по всему городу колесниц с индуистскими божествами.

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В этот день принято благодарить богов за хорошую погоду и просить у них щедрого урожая.

Кульминацией праздника становится массовое обсыпание участников фестиваля красно-оранжевым порошком - синдуром. Эта пудра традиционно используется в индуизме - именно с ее помощью рисуют точку на лбу, также у замужних индианок принято наносить этот порошок на пробор в волосах.

Фестиваль тюльпанов в США

Красочный фестиваль тюльпанов проходит в американском Вудберне, штат Орегон, с 23 марта по 5 мая.

Во всем мире тюльпаны ассоциируются, в первую очередь, с бескрайними разноцветными плантациями в Нидерландах. Однако тюльпановые праздники проходят сегодня не только в этой европейской стране, но и во многих других уголках мира. Сотни тысяч туристов весной посещают ферму "Деревянный башмак" в Вудберне, чтобы насладиться незабываемым ярким зрелищем и устроить фотосессию на фоне цветущих полей и деревянных мельниц.

В программе праздника - выставка винтажных тракторов, катание на пони, дегустация местных вин, мастер-классы по изготовлению деревянных башмаков, полеты на воздушном шаре, а также традиционный забег с собаками Muddy Paws Fun Run and Walk. Посетители фермы могут приобрести луковицы понравившихся сортов тюльпанов, сувениры из Голландии и, конечно, пышные букеты свежесрезанных цветов.

Изначально на ферме Wooden Shoe занимались выращиванием тюльпанов для розничной продажи, однако оборот был слишком низким. В 1985 году владельцам "Деревянного башмака" пришла мысль открывать тюльпановые поля для всех желающих накануне Пасхи - и эта бизнес-идея оказалась удачной. С тех пор цветочный праздник в Вудберне, который называют маленькой орегонской Голландией, проходит каждый год.

Пасхальный парад и фестиваль шляпок в Нью-Йорке

Ежегодный Пасхальный парад и фестиваль головных уборов прошел в центре Нью-Йорка 21 апреля.

Традиция праздника зародилась в 1870-х годах - тогда нью-йоркские модники начали собираться на Пятой авеню в пасхальное воскресенье, чтобы устроить красочное костюмированное шествие в центре Манхэттена.

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Сегодня принять участие в этом ярком празднике может любой желающий, главное - нарядиться в свой самый парадный костюм и соорудить как можно более креативный головной убор. Кстати, в пестрые костюмы и причудливые шляпки облачаются не только манхэттенские стиляги, но и их четвероногие друзья.

Фантазия участников не ограничивается какой-то узкой тематикой, хотя во многих образах все-таки прочитываются традиционные пасхальные мотивы: тут и там можно увидеть кроличьи ушки и хвостики, птичьи гнезда и расписные яйца. Но, пожалуй, наиболее часто в образах используются цветочные композиции.

Пасхальное шествие в Нью-Йорке больше походит на массовую вечеринку, чем на настоящий парад. Тысячи участников и зрителей прогуливаются по Пятой авеню и собираются шумной компанией у собора Святого Патрика.

Семана Санта в Испании

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Традиционные шествия, организованные местными религиозными сообществами - эрмандадами, прошли в Испании перед Пасхой, с 14 по 21 апреля.

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Во время Страстной недели (Семаны Санты) по всей стране многочисленные религиозные братства и представители муниципальных учреждений преодолевают так называемый "путь покаяния" - от местных приходов к главным храмам города. Участники процессий несут на своих плечах деревянные распятья и гигантские украшенные платформы, на которых размещены фигуры Иисуса Христа и Девы Марии. Вес сооружений порой достигает нескольких тонн, а длятся шествия 8-12 часов.

За носильщиками следуют люди, наряженные в длинные мантии и капироты - высокие остроконечные колпаки с отверстиями для глаз. Участники этих мистических процессий называют себя "кающимися грешниками".

Капироты впервые начали использовать во времена испанской инквизиции. В XV веке существовало правило, согласно которому осужденные за религиозные преступления должны были носить конической формы капюшоны, закрывающие лицо, чтобы все знали об их грехах.

Шествия также сопровождают женщины в темных одеяниях с кружевными черными шарфами - мантильями, прикрывающими голову.

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На примыкающих к маршрутам процессий улицах ставят стулья и столики, чтобы люди могли отдохнуть и подкрепиться. Участников пасхальных обрядов и многочисленных зрителей угощают традиционными испанскими торрихас - сладкими гренками, пропитанными молоком, вином или сиропом, а также фламенкинес - жареными кусочками мяса, фаршированными ветчиной или сыром.-0-