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Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали апреля

Калейдоскоп 30.04.2019 | 12:15
Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

Мир не перестает удивлять своим разнообразием и красотой. Апрельская подборка фестивалей и праздников расскажет, где запустили самого большого в истории воздушного змея, как отпраздновали Новый год в Таиланде и Непале, кто принял участие в "шляпном" фестивале в Нью-Йорке, чем угощают участников пасхальных обрядовых шествий в Испании и почему американский городок Вудберн называют "маленькой Голландией".

Фестиваль Сонгкран в Таиланде

Фото <noindex><a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a></noindex>
Фото Reuters

Праздник Сонгкран, или буддийский Новый год, прошел в Таиланде 13-15 апреля.

Фото <noindex><a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a></noindex>
Фото Reuters

К этому событию приурочено самое массовое "мокрое" сражение в мире. В дни Сонгкрана жители Таиланда, одетые в цветастые наряды, обливают друг друга (и статуи Будды) водой из ведер, кастрюль, пистолетов и бластеров - местные жители верят, что так они смывают неудачи прошлого года и заряжаются везением на новый.

Фото <noindex><a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a></noindex>
Фото Reuters

Участвуют в зрелищных битвах и слоны - они направляют мощные струи воды из хоботов на людей.

Фото <noindex><a href="http://www.epa.eu/" target="_blank" rel="nofollow">EPA</a></noindex>
Фото EPA

В первый день тайского Нового года люди посещают в храмы, принося с собой дары монахам - в основном, еду и новую одежду.

Помимо Таиланда, Сонгкран празднуют в Лаосе, Камбодже и Мьянме.

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

Не менее ярко в это же время проходит традиционный фестиваль разбрызгивания воды и омовения Будды - новогодний праздник этнической группы дай - в юго-западной провинции Китая Юньнань.

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

Дайцы устраивают заплывы на лодках-драконах, исполняют ритуальные танцы слона и павлина, слушают пение буддистских монахов в храмах, запускают фейерверки и, конечно же, массово обливаются водой.

Фестиваль воздушных змеев в Китае

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

Традиционный международный фестиваль воздушных змеев прошел в китайском Вэйфане (провинция Шаньдун) с 20 по 25 апреля.

Это зрелищное событие впервые состоялось здесь в 1984 году. Место проведения выбрано неслучайно: именно Вэйфань считается родиной воздушных змеев.

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

На открытии фестиваля представили около 10 тыс. красочных летательных аппаратов, изображающих сказочных персонажей и животных: под облака взмыли верблюды, панды, осьминоги, бабочки и даже целый отряд Марио.

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

Среди парящих в небе фигур можно было заметить и немало свинок - это дань уважения символу нынешнего года по восточному календарю. На фестивале также был представлен самый крупный в мире воздушный змей - площадью около 3 тыс. кв.м.

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

Всего в соревнованиях приняли участие 800 представителей более чем 60 стран, жюри оценивало мастерство управления и дизайн привязных летательных аппаратов.

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

Во время фестиваля также прошли авиационный и цирковой карнавалы, выступления местных коллективов, уличных театров и многое другое.

Воздушный змей в Китае издревле символизировал красоту человеческой души, которая устремляется ввысь. С помощью этих уникальных летательных аппаратов китайцы направляли высшим силам молитвы о благополучии. Также "летающие драконы" использовались в китайской и монгольской армиях для устрашения противника и в качестве сигнальных средств. Более практичное применение этому изобретению нашли в середине XVIII века - тогда воздушных змеев начали использовать для метеонаблюдений. Мастерство изготовления этих красочных летательных аппаратов включено в список нематериального культурного наследия Китая.

Оранжевый фестиваль Синдур Джатра в Непале

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

15 апреля ярким оранжевым праздником отметили в Непале наступление нового года и приход весны.

Фото <noindex><a href="https://www.ap.org/en-us/" target="_blank" rel="nofollow">AP</a></noindex>
Фото AP

Верующие празднуют Синдур Джатру шествиями, игрой на традиционных непальских инструментах, концертами и танцами возле храмов, перевозкой по всему городу колесниц с индуистскими божествами.

Фото <noindex><a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a></noindex>
Фото Reuters

В этот день принято благодарить богов за хорошую погоду и просить у них щедрого урожая.

Фото <noindex><a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow">Agence France-Press</a></noindex>
Фото Agence France-Press

Кульминацией праздника становится массовое обсыпание участников фестиваля красно-оранжевым порошком - синдуром. Эта пудра традиционно используется в индуизме - именно с ее помощью рисуют точку на лбу, также у замужних индианок принято наносить этот порошок на пробор в волосах.

Фестиваль тюльпанов в США

Фото <noindex><a href="https://www.statesmanjournal.com/" target="_blank" rel="nofollow">statesmanjournal.com</a></noindex>
Фото statesmanjournal.com

Красочный фестиваль тюльпанов проходит в американском Вудберне, штат Орегон, с 23 марта по 5 мая.

<noindex><a href="https://www.statesmanjournal.com/" target="_blank" rel="nofollow">statesmanjournal.com</a></noindex>
statesmanjournal.com

Во всем мире тюльпаны ассоциируются, в первую очередь, с бескрайними разноцветными плантациями в Нидерландах. Однако тюльпановые праздники проходят сегодня не только в этой европейской стране, но и во многих других уголках мира. Сотни тысяч туристов весной посещают ферму "Деревянный башмак" в Вудберне, чтобы насладиться незабываемым ярким зрелищем и устроить фотосессию на фоне цветущих полей и деревянных мельниц.

<noindex><a href="https://www.statesmanjournal.com/" target="_blank" rel="nofollow">statesmanjournal.com</a></noindex>
statesmanjournal.com

В программе праздника - выставка винтажных тракторов, катание на пони, дегустация местных вин, мастер-классы по изготовлению деревянных башмаков, полеты на воздушном шаре, а также традиционный забег с собаками Muddy Paws Fun Run and Walk. Посетители фермы могут приобрести луковицы понравившихся сортов тюльпанов, сувениры из Голландии и, конечно, пышные букеты свежесрезанных цветов.

<noindex><a href="https://www.statesmanjournal.com/" target="_blank" rel="nofollow">statesmanjournal.com</a></noindex>
statesmanjournal.com

Изначально на ферме Wooden Shoe занимались выращиванием тюльпанов для розничной продажи, однако оборот был слишком низким. В 1985 году владельцам "Деревянного башмака" пришла мысль открывать тюльпановые поля для всех желающих накануне Пасхи - и эта бизнес-идея оказалась удачной. С тех пор цветочный праздник в Вудберне, который называют маленькой орегонской Голландией, проходит каждый год.

Пасхальный парад и фестиваль шляпок в Нью-Йорке

Фото <noindex><a href="http://gothamist.com/" target="_blank" rel="nofollow">gothamist.com</a></noindex>
Фото gothamist.com

Ежегодный Пасхальный парад и фестиваль головных уборов прошел в центре Нью-Йорка 21 апреля.

Фото <noindex><a href="http://gothamist.com/" target="_blank" rel="nofollow">gothamist.com</a></noindex>
Фото gothamist.com

Традиция праздника зародилась в 1870-х годах - тогда нью-йоркские модники начали собираться на Пятой авеню в пасхальное воскресенье, чтобы устроить красочное костюмированное шествие в центре Манхэттена.

Фото <noindex><a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a></noindex>
Фото Reuters

Сегодня принять участие в этом ярком празднике может любой желающий, главное - нарядиться в свой самый парадный костюм и соорудить как можно более креативный головной убор. Кстати, в пестрые костюмы и причудливые шляпки облачаются не только манхэттенские стиляги, но и их четвероногие друзья.

Фото <noindex><a href="http://gothamist.com/" target="_blank" rel="nofollow">gothamist.com</a></noindex>
Фото gothamist.com

Фантазия участников не ограничивается какой-то узкой тематикой, хотя во многих образах все-таки прочитываются традиционные пасхальные мотивы: тут и там можно увидеть кроличьи ушки и хвостики, птичьи гнезда и расписные яйца. Но, пожалуй, наиболее часто в образах используются цветочные композиции.

Фото <noindex><a href="http://gothamist.com/" target="_blank" rel="nofollow">gothamist.com</a></noindex>
Фото gothamist.com

Пасхальное шествие в Нью-Йорке больше походит на массовую вечеринку, чем на настоящий парад. Тысячи участников и зрителей прогуливаются по Пятой авеню и собираются шумной компанией у собора Святого Патрика.

Семана Санта в Испании

Фото <noindex><a href="https://elpais.com/" target="_blank" rel="nofollow">El Pais</a></noindex>
Фото El Pais

Традиционные шествия, организованные местными религиозными сообществами - эрмандадами, прошли в Испании перед Пасхой, с 14 по 21 апреля.

Фото <noindex><a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a></noindex>
Фото Reuters

Во время Страстной недели (Семаны Санты) по всей стране многочисленные религиозные братства и представители муниципальных учреждений преодолевают так называемый "путь покаяния" - от местных приходов к главным храмам города. Участники процессий несут на своих плечах деревянные распятья и гигантские украшенные платформы, на которых размещены фигуры Иисуса Христа и Девы Марии. Вес сооружений порой достигает нескольких тонн, а длятся шествия 8-12 часов.

<noindex><a href="https://www.efe.com/efe/espana/1" target="_blank" rel="nofollow">EFE</a></noindex>
EFE

За носильщиками следуют люди, наряженные в длинные мантии и капироты - высокие остроконечные колпаки с отверстиями для глаз. Участники этих мистических процессий называют себя "кающимися грешниками".

<noindex><a href="https://www.efe.com/efe/espana/1" target="_blank" rel="nofollow">EFE</a></noindex>
EFE

Капироты впервые начали использовать во времена испанской инквизиции. В XV веке существовало правило, согласно которому осужденные за религиозные преступления должны были носить конической формы капюшоны, закрывающие лицо, чтобы все знали об их грехах.

<noindex><a href="https://www.efe.com/efe/espana/1" target="_blank" rel="nofollow">EFE</a></noindex>
EFE

Шествия также сопровождают женщины в темных одеяниях с кружевными черными шарфами - мантильями, прикрывающими голову.

Фото <noindex><a href="https://www.reuters.com/" target="_blank" rel="nofollow">Reuters</a></noindex>
Фото Reuters

На примыкающих к маршрутам процессий улицах ставят стулья и столики, чтобы люди могли отдохнуть и подкрепиться. Участников пасхальных обрядов и многочисленных зрителей угощают традиционными испанскими торрихас - сладкими гренками, пропитанными молоком, вином или сиропом, а также фламенкинес - жареными кусочками мяса, фаршированными ветчиной или сыром.-0-

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праздник, фестиваль
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