Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали мая

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цветущий май закружил планету в вихре ярких красок и невероятных эмоций. За месяц в разных уголках Земли произошло множество веселых, необычных и порой экстремальных событий. Майская подборка БЕЛТА расскажет, для чего в Антверпене собрались усачи и бородачи со всего мира, кто стал победителем безумной "сырной гонки" в Глостершире, справилась ли Кейт Миддлтон с ролью садовода и как сегодня празднуется День рождения Будды.

"Сырная гонка" в Глостершире

Caters News Agency Фото

Традиционная "сырная гонка" Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake состоялась в британском графстве Глостершир 27 мая.

Фото Andrew Lloyd

Каждый год в последний понедельник мая на вершине холма Купера в деревушке Брокворс собираются любители экстрима со всего мира. Со склона крутой горы запускают увесистые головки местного сыра, и участники соревнования стремглав несутся за ними, пытаясь догнать и схватить заветные трофеи. Чопорные и сдержанные британцы? Долой стереотипы! И конечно, победитель гонки получает в подарок ту самую головку сыра - кто успел, тот и съел.

Press Association Фото

Мало кому удается удержаться на ногах на пути к финишу - большинство бегунов катятся кубарем уже на первых метрах дистанции. Но даже это не помешало 22-летнему Максу Макдугаллу выиграть гонку: споткнувшись и упав, он тут же встал, отряхнулся и помчался дальше, опередив многочисленных соперников. В женской гонке победила - уже в четвертый раз! - 28-летняя Фло Ран. "Если вы с самого старта побежите быстро, холм сделает все остальное за вас", - поделилась она опытом.

Фото Press Association

Наблюдать за безумным забегом без смеха просто невозможно, однако на деле не все так весело: десятки участников и зрителей Куперсхиллской гонки ежегодно получают травмы, ушибы и переломы. У подножия холма в день соревнования обязательно дежурят несколько карет скорой помощи и бригада спасателей. Местные власти с 2010 года пытаются запретить опасную гонку, однако любителей экстрима не остановить - "сырные" забеги с тех пор проводятся уже неофициально, но по-прежнему регулярно.

Alamy Live News Фото

Гонка проходит в Глостершире на протяжении нескольких веков. По одной из версий, традиция забега возникла из весеннего языческого обряда скатывать с горы горящие пучки хвороста, что символизировало наступление нового года после зимы.

Чемпионат мира по бороде и усам в Антверпене

Всемирный чемпионат бородачей и усачей World Beard and Moustache Championships прошел в бельгийском Антверпене 17-19 мая.

Reuters Фото

На соревнования съехались участники со всего мира, а растительность на их лицах оценивали по 17 категориям: "Усы Дали", "Венгерские усы", "Мушкетерские усы", "Естественные бакенбарды", "Борода Гарибальди" и другие. В первенстве были задействованы и девушки, мастерски и весьма реалистично украсившие свои лица искусственными волосами.

Фото Reuters

Благодаря креативности участников, которые с гордостью демонстрировали экстравагантно уложенные бороды и усы, чемпионат превратился в грандиозное шоу и арт-событие. "Прически" соревнующихся потрясают воображение и, кажется, нарушают все законы физики: искусно завитые в причудливые локоны бороды, вздернутые кверху или торчащие в разные стороны усы длиной более полуметра - фантазия участников не знает границ! Главная цель соревнования - показать, что усы и борода могут и должны быть настоящим украшением представителей сильного пола.

Фото Reuters

Фото Reuters

Нынешний чемпионат стал 14-м по счету, а впервые "бородатое" первенство прошло в 1990 году в немецком Хефене-на-Энце.

Королевское цветочное шоу в Челси

Фото Getty Images

Цветочное шоу Chelsea Flower Show прошло в британском Челси 21-25 мая.

Большое весеннее шоу Королевского общества садоводов считается одним из главных мировых событий в цветочной индустрии. Ежегодно здесь демонстрируют ключевые тенденции в садоводстве. На выставке представляют как новые растения, так и хорошо известные сорта, а еще - садовую технику, мебель, теплицы и даже статуи. История шоу насчитывает уже более 150 лет. С 1913 года событие проходит в Челси на территории Королевского госпиталя, где живут престарелые военнослужащие.

Фото Getty Images

Более 150 тыс. гостей посетили шоу в этом году, чтобы прогуляться среди живописных палисадников, полюбоваться потрясающими цветочными композициями, а также увидеть конкурсные показы от именитых дизайнеров, флористов и садоводов.

Фото Kensington Palace

Фото EPA/EFE

Традиционно на открытие выставки приезжают члены королевской семьи, а герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в этом году даже приняла непосредственное участие в шоу. Вместе с дизайнерами она разработала сад "Назад к природе", напоминающий уголок дикого леса, и устроила здесь семейную фотосессию. Проект герцогини высоко оценили не только многочисленные посетители выставки, но и королева Елизавета II.

День клоуна в Перу

Фото Синьхуа

Традиционный День клоуна - Dia Del Payaso - отпраздновали в Перу 25 мая.

Exitosa Noticias Фото

В этот день сотни клоунов со всего мира устроили красочное шествие по улицам Лимы, развлекая многочисленную публику.

Фото Exitosa Noticias

Праздник учредили в 2006 году, чтобы почтить память легендарного перуанского циркового артиста Хосе Альвареса, известного как клоун Тони. Он прославился тем, что бесплатно выступал в беднейший районах Лимы, принося радость местным ребятишкам. Клоун Тони, которого также называли Утешителем бедных, умер 25 мая 1987 года, пожертвовав перед смертью свои скромные сбережения на благотворительность. А сегодня в красочном параде в День клоуна принимают участие его коллеги, которые не только смешат зрителей, но и устраивают для них различные перформансы и конкурсы.

Севильская ярмарка в Андалусии

Marcelo del Pozo Фото

Знаменитая на весь мир Севильская ярмарка Feria de Abril прошла в испанской Андалусии с 5 по 12 мая.

Каждый день ярмарочной недели начинался с конного парада, зрителями которого стали севильцы и многочисленные туристы. В шествиях принимали участие музыканты, тореадоры и местные девушки, наряженные в традиционные платья и шали для фламенко (Андалусия считается родиной этого танца), многие из них перемещались по городу на каретах. Затем шумная процессия направлялась в сторону площади Пласа-де-Торос и знаменитой арены Маэстранса, где проходила коррида.

Фото Juan Carlos Munoz

Главным событием Feria de Abril, которое дает официальный старт празднику, считается торжественное зажжение десятков тысяч фонариков на одном из зданий города. В этом году центром праздника стал Севильский павильон 1929 года, где нынче находится театр Лопе де Вега. Кстати, человека, который зажигает праздничную иллюминацию, каждый год по жребию выбирают среди севильцев.

Гуляния продолжаются с утра до ночи, гости праздника веселятся, танцуют севильяну и наслаждаются традиционными испанскими блюдами. В эти дни ярмарочную площадь заполоняют украшенные шатры касетас, где можно купить и попробовать андалусский херес, тапас и другие гастрономические изыски. Огромной популярностью у гуляющих пользуется коктейль ребухито - главный напиток Feria de Abril.

Фото Antonio Pizarro

Впервые Севильская ярмарка состоялась в 1847 году - как обычный базар, на котором продавался домашний скот. Со временем Feria de Abril стала одним из главных и всенародно любимых праздников в стране. Именно здесь, по мнению севильцев, можно прочувствовать настоящий дух Испании.

День рождения Будды

Фото Reuters

Праздник Весак, посвященный дню рождения Будды, отметили в странах Восточной Азии с 12 по 19 мая.

Каждый год дата празднования Весака новая - она выпадает на полнолуние в апреле или мае. Это время, когда буддисты по всему миру собираются вместе, чтобы отпраздновать день рождения Будды, его просветление и смерть.

Agence France Press Фото

Накануне священного дня принято украшать местные храмы горящими свечами, цветами и благовониями, а также приносить дары монахам.

Фото Agence France Press

В день праздника возле храмов собираются буддисты, с наступлением ночи они запускают в небо сотни бумажных фонариков - как символ просветления, приходящего в этот мир. Перед верующими выступают монахи, они напоминают, что последователи буддизма должны жить в гармонии с людьми других вероисповеданий и уважать их убеждения, как учил Будда. В день Весака многие храмы выставляют для посетителей бесплатную еду и чай.

Фото Reuters

Фото Getty Images

В Макао на юге Китая по случаю дня рождения Будды 12 мая прошел Фестиваль пьяных драконов, признанный ЮНЕСКО как элемент национального нематериального культурного наследия. История праздника отсылает к легенде о буддийском монахе и драконе, которые спасли местных жителей от чумы во времена династии Цин.

Фото Синьхуа

В праздничный день местные мужчины облачаются в яркие костюмы, водружают на себя деревянные головы и хвосты драконов и устраивают веселые шествия по улицам Макао, то и дело заглядывая в бары и кафе.

Фото Синьхуа

Главным событием фестиваля становятся ритуальные "танцы дракона", во время которых принято разбрызгивать воду на собравшихся зрителей.-0-