Вокруг планеты: Соревнования по собачьему серфингу прошли в Калифорнии

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 собак приняли участие в ежегодных соревнованиях по серфингу Surf Dog Surf-A-Thon в Калифорнии. Об этом сообщает британская газета
Собаки-серфингисты уже в 14-й раз боролись за почетный титул Top Surf Dog на калифорнийском пляже Del Mar Dog Beach. Соревнующихся разделили на несколько категорий: некоторые собаки участвовали в 10-минутных заплывах самостоятельно, других же поддерживали их хозяева.
В составе жюри были профессиональные серферы и эксперты по собачьему серфингу. Они оценивали, как четвероногие участники катаются на волнах, удерживаются на доске и демонстрируют "дух серфинга".
Также прошел конкурс по серфингу в вольном стиле, в котором оценивались креативность собак и их владельцев. Участники нарядились в яркие костюмы и выполняли трюки, чтобы удивить судей.
Обладателем титула Top Surf Dog 2019 стал пес по кличке Faith The Surfing Pitbull, Surf Dog Turbo занял 2-е место, а Giselle The Surfer Girl - третье.
Конкурс Surf Dog Surf-A-Thon ежегодно проводится с 2005 года с целью помочь собрать средства для спасения подопечных Центра животных Хелен Вудворд..-0-
Фото Reuters