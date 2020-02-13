Вокруг планеты: Старейший в мире карнавал проходит в Венеции

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венеции 8 февраля стартовал ежегодный карнавал. Знаменитое народное празднество с шествиями и маскарадом продлится до 25 февраля.

Несмотря на громкое название "Игра, любовь и безумие", гостей на Венецианском фестивале в этом году не так много, сообщает ВВС. Причиной этому, видимо, стало недавнее наводнение, которое пережил итальянский город. Оно, кстати, было самым крупным с 1966 года.

Венецианский фестиваль известен во всем мире яркими, колоритными, тщательно продуманными масками и костюмами. Кстати, чтобы стать участником праздника, достаточно всего лишь надеть маску. Эта традиция зародилась в Средние века: маски скрывали социальные различия между участниками маскарада. Самую красивую маску карнавала, как всегда, выберут в один из последних дней праздника.

Начался фестиваль 8 февраля традиционным водным парадом на каналах города под названием Amoris Causa ("Ради любви").

В программе фестиваля около 150 мероприятий: концерты, спектакли, театральные выступления, балы, шествия. В них примут участие более 300 артистов. Мероприятия пройдут как на территории исторической части островной Венеции, так и в материковых кварталах Мастре и Маргера. Центральные события карнавала - "полет ангела" и шествие Марий - пройдут 15-16 февраля. Карнавальные мероприятия 14 февраля будут посвящены Дню святого Валентина.-0-

Фото AFP и Reuters