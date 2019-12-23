Вокруг планеты: Тысячи человек встретили рассвет в Стоунхендже после самой длинной ночи в году

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи людей собрались у культового мегалитического комплекса Стоунхендж (Великобритания), чтобы встретить день зимнего солнцестояния - первый восход солнца по окончании самой долгой ночи в году. Об этом сообщает BBC.

Комплекс, принадлежащий организации по охране культурных памятников English Heritage, был специально открыт для желающих - язычников, друидов и просто туристов. Многие прибыли целыми семьями.

Как сообщила представитель English Heritage Дженни Дэвис, в Стоунхендже в ночь с 21 на 22 декабря собрались около 5 тыс. человек, чтобы встретить рассвет в 8.11 по Гринвичу.

Большинство посетителей были облачены в яркие одеяния, головы девушек украшали цветочные венки. Первый после самой длинной ночи восход солнца встречали музыкой барабанов и диджериду.

По древней традиции, собравшиеся обнимали древние камни, чтобы отпраздновать дату календаря, которая ассоциируется с перерождением.

Ранее сообщалось, как в нынешнем году отпраздновали в Стоунхендже День летнего солнцестояния.

Фото Press Association