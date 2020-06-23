Вокруг планеты: В Барселонском оперном театре состоялся концерт для растений

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барселонский оперный театр El Liceu возобновил работу 22 июня. Здесь состоялся концерт для необычной публики - вместо людей места в зале заняли 2292 горшечных растения, сообщает британская газета The Guardian.

Мероприятие организовали на следующий день после окончания трехмесячного чрезвычайного положения в Испании. Автор идеи столь необычного концерта - испанский концептуальный художник Эудженио Ампудии. Он сказал, что вдохновение к нему пришло от связи, которую он установил с природой во время пандемии. "Я наблюдал, что происходило с природой все это время. Я слушал, как поют птицы. Я видел, что растения в моем саду и на улице растут все быстрее. И, в конце концов, подумал, что теперь я мог бы гораздо более тесно общаться с людьми и природой", - поделился художник.

После концерта все растения передадут в качестве подарка 2292 медикам Университетской больницы Барселоны, оказавшимся на передовой борьбы с COVID-19.-0-