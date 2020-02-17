Вокруг планеты: В Чехии празднуют Масопуст

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии началась пора карнавалов, которая продлится до конца февраля. 15 февраля "чешскую Масленицу" - Масопуст - отпраздновали в городе Розтоки, о традициях этого праздника сообщает чешский портал 420on.cz.

Масопуст (чешск. Masopust) - период между днем Трех королей и Великим постом. Раньше в это время люди готовились к посту, наедаясь до отвала и веселясь на карнавальных шествиях на 40 дней вперед. Название праздника отсылает к отказу от мяса, хотя в последние дни масопустного периода, наоборот, предполагается активно есть блюда из мяса и потрохов (ведь именно в это время происходит "забиячка" - забой свиней).

Масопуст символизирует, что люди смогли пережить очередную зиму, весна не за горами, а значит, один жизненный цикл фактически завершен и вот-вот начнется новый.

Масопустные празднества - традиция деревенская, однако в последние годы ее активно возрождают и в крупных городах как дань традиции и дополнительный повод повеселиться.

В отличие от "нашей" Масленицы, на Масопуст не жгут чучело зимы и не пекут блины. Основные составляющие современного празднования - шествие в карнавальных костюмах и конкурс на самый броский наряд, а также обильные угощения. Традиционные блюда для Масопуста - домашняя свиная колбаса из ливера jitrnice, кровяная колбаса jelito, запеченная свинина, луковый или чесночный супы и, конечно, пончики - koblihy. Некоторые пивоварни выпускают к поре карнавалов специальные сорта пива, насыщенные и темные. Так как в эти дни может быть довольно холодно, кроме пива пьют сливовицу, сваржак, пунш.-0-

Фото Синьхуа-БЕЛТА