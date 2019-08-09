Вокруг планеты: В Чикаго прошли гонки резиновых уточек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Чикаго, штат Иллинойс, 8 августа в реку спустили более 60 тыс. резиновых уточек. В городе прошли ежегодные благотворительные гонки Ducky Derby, сообщает Чикагское отделение американской телерадиосети CBS .

14-е ежегодные гонки Ducky Derby на реке Чикаго - благотворительное мероприятие по сбору средств для Специальной Олимпиады (Special Olympics) в Иллинойсе. Это соревнования по более чем 30 олимпийским видам спорта для детей и взрослых с ограниченными умственными способностями.

Каждый год Ducky Derby начинаются с семейного праздника возле моста над рекой Чикаго на Мичиган-авеню. Затем огромные самосвалы сбрасывают в реку "море" уточек, и все собравшиеся с волнением наблюдают за зрелищными гонками, подбадривая участников заплыва на пути к финишу.

По подсчетам организаторов, в этом году в реку были сброшены 63133 резиновые уточки. За каждую их них участник благотворительных гонок сделал взнос - $5 за одну или до $1000 за 240 штук, сообщает телеканал KSWB-TV. Все эти деньги будут направлены на организацию проведение Специальной Олимпиады и поддержку ее участников. В 2018 году на Ducky Derby в Чикаго собрали более $425 тыс.

Помимо этого, утки - победительницы гонок принесли своим "владельцам" серьезные подарки: в этом году за первые места в Ducky Derby вручали автомобиль, тур по системе "все включено", денежные призы и билеты на автогонки.

После мероприятия уточек выловили из реки, чтобы повторно использовать в следующих гонках.

Движение Special Olympics было основано в США в 1968 году. "Специальная Олимпиада предоставляет детям и молодым людям широкие возможности: возможность соревноваться, проявить свою храбрость, показать доброту, мастерство, смелость и многое другое ", - заявила посол Ducky Derby Мария Мейер.