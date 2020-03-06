Вокруг планеты: В Индии празднуют фестиваль красок Холи

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни тысяч индусов по всей стране в радужной цветовой гамме приветствовали весну, отмечая ежегодный праздник Холи. Торжества проходят с традиционным широким размахом, несмотря на вспышку в Индии коронавируса COVID-19, сообщает издание Channel NewsAsia.

Обряды Холи напоминают обычаи многих народов мира: на празднике принято сжигать чучело демоницы Холики, готовить и поедать всевозможные лакомства и, конечно, без устали веселиться. Напоминает нашу Масленицу, не так ли? Самая эффектная традиция Холи - массовое обсыпание участников праздника разноцветной пудрой, которая символизирует пепел сгоревшей Холики, и обрызгивание друг друга подкрашенной водой. Благодаря этим ритуалам и без того яркая Индия окрашивается во все цвета радуги.

Накануне праздника премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что из-за вспышки коронавируса он будет держаться подальше от массовых гуляний и попросил население последовать его примеру. Однако официального запрета на празднование Холи не последовало, поэтому фестиваль проходит в привычных масштабах.

Древний индуистский праздник Холи ознаменовывает конец зимы и победу добра над злом. Он отмечается в Индии, Непале и других странах, где проживают индуисты. Кульминация праздника придется на день первого весеннего полнолуния - в этом году это 9 марта.-0-

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