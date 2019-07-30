Вокруг планеты: В Испании прошел фестиваль выживших

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть открытых гробов пронесли 29 июля по улицам Лас Ньевеса (Галисия, Испания), при этом находились в них не мертвецы, а живые люди. Так здесь отпраздновали фестиваль выживших, посвященный всем, кто сумел избежать смерти, пишет дубайская газета Gulf News .

Необычный и слегка зловещий ритуал посвящен святой Марте, которая считается покровительницей воскрешения. Брат Марты Лазарь воскрес из мертвых после того, как Иисус Христос посетил их дом, согласно Евангелию от Иоанна.

В празднике участвуют люди, которые хотят поблагодарить святую за то, что она спасла их или их близких от смерти. Кто-то из них столкнулся с тяжелой болезнью, кто-то пострадал в серьезной аварии. Среди тех, кто 29 июля не побоялся лечь в гроб, была Мария Родригес. Она провела в гробу 45 минут, чтобы поблагодарить святую за то, что та спасла собаку Марии от рака.

По словам главных героев ритуала, таким образом они восхваляют культ жизни. "Люди, которые пережили трудные времена, приносят эту великую жертву", - поделился один из участников парада. "Речь идет о том, чтобы осмелиться взглянуть на смерть и на зло, чтобы жизнь победила", - сказал Карлос Эрнандес, социолог, пишущий диссертацию о процессии.

Некоторые из тех, кто находился в открытых гробах, закрывали свои лица веером или шляпами, чтобы скрыть лица от прессы и спрятаться от палящего солнца. При этом сотни людей выстроились на улицах, чтобы наблюдать за процессией, и пели религиозные песни.

После того, как гробы пронесли по улицам Лас Ньевеса, их выставили у местной церкви, где и состоялось "воскрешение". Фестиваль по традиции закончился танцами и грандиозным фейерверком.

Точной версии возникновения этого странного ритуала нет. Согласно одному из источников, традиция восходит к средневековым крестовым походам. Дворяне, покинувшие Галисию, чтобы принять участие в крестовых походах, нашли во Франции деревянную гравюру с изображением святой Марты. Вернувшись в Галисию, они поблагодарили святую за спасение от смерти. При этом дворяне легли в приготовленные для них гробы, поскольку живыми из походов их не ждали.

Фестиваль выживших проходит каждый год в конце июля и привлекает в Галисию тысячи туристов.-0-

Фото Agence France-Presse