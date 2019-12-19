Вокруг планеты: В Лапландии в 30-й раз открылся ледяной отель

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в мире ледяной отель в Юккасъярви (провинция Лапландия, Финляндия) в нынешнем году отпраздновал 30-летие. К юбилейной дате дизайнеры подготовили уникально оформленные номера, а также ледяную смотровую площадку, сообщает британское издание The Guardian.

В этом году 33 художника из 16 стран провели в Юккасъярви две недели, создавая необычную гостиницу под руководством креативного директора Луки Ронкорони. Для строительства была использована 1 тыс. глыб льда, каждая весом 2,5 т. Лед набирался из протекающей рядом реки Турне, затем блоки помещались в специальное хранилище.

Практически все предметы в гостинице сделаны изо льда - мебель, посуда, светильники. Температура внутри помещений отеля - около 5 градусов ниже нуля.

Все номера Ice Hotel обладают уникальным дизайном. К примеру, "Костяной зал" украшен гигантскими скульптурами в виде костей, каждая из которых волшебным образом подсвечивается изнутри. На ледяном пьедестале стоит аскетичная квадратная кровать, укрытая шкурами зверей, - как отсылка к первобытным истокам человечества .

Цветовая палитра номеров не ограничивается белым и синим - в оформлении комнаты "Золотой лед" преобладают теплые оттенки желтого и бежевого.

Век ледяной гостиницы недолог - уже в марте она закрывается, чтобы снова открыть свои двери зимой.-0-

Фото The Guardian / Asaf Kliger