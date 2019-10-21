Вокруг планеты: В Нью-Йорке прошел собачий Хэллоуин-парад

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный парад собак в честь предстоящего Хэллоуина прошел 20 октября на Манхеттене (Нью-Йорк, США). Об этом сообщает британская газета Daily Mail .

Парад, на котором собрались наряженные в яркие костюмы собаки со всего Нью-Йорка, прошел на площади Томпкинс. Посмотреть на необычные перевоплощения четвероногих героев празднества пришли сотни жителей города.

Образы собак удивляли разнообразием: на параде можно было увидеть участников в костюмах жирафа, льва, динозавра трицератопса, Пикачу, хот-дога, в образе певицы Рианны и даже собаку-экоактивиста.

Участники боролись за главный приз - корону Best Dressed. Награда досталась собаке в образе пилота. Второе место разделили несколько героев парада, среди них - пес в костюме лапши рамен, Риган из фильма "Экзорцист", а также собака, выступившая в образе борца с глобальным потеплением.-0-

Фото: AFP /Getty Images, Reuters