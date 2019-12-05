Вокруг планеты: В Нью-Йорке зажгли огни на главной рождественской елке

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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке официально стартовал рождественский сезон: вечером 4 декабря у Рокфеллер-центра традиционно зажгли огни на главной ели. Об этом сообщает Associated Press. Героиня праздника - 24-метровая норвежская ель - была украшена гигантской звездой с миллионами хрустальных кристаллов и разноцветными огоньками, которые зажглись в 22.00 по местному времени. Суммарная длина гирлянд - около 8 км. После зажжения праздничной иллюминации на сцене возле ели выступили известные американские артисты - Идина Мензель, Леа Мишель и Ne-Yo. Онлайн-трансляцию этого действа вели многие американские телеканалы. Понаблюдать за яркой церемонией вживую пришли тысячи нью-йоркцев и туристов. Главная нью-йоркская ель, возраст которой превышает 60 лет, росла в деревне Флорида (штат Нью-Йорк). Ее срубили, доставили в город и установили у Рокфеллер-центра в ноябре. На этом месте рождественская красавица будет стоять до 17 января 2020 года. Планируется, что за это время ее увидят около 750 тыс. человек. Затем дерево демонтируют и передадут в дар некоммерческой организации Habitat for Humanity, которая занимается строительством доступного жилья для бездомных людей по всему миру. Традиция устанавливать рождественскую ель у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке зародилась еще в 1931 году. Тогда для этих целей рабочие выбрали 6-метровую пихту, украсив ее ягодами, бумажными гирляндами и консервными банками. Декорировать дерево разноцветными светящимися гирляндами начали с 1951 года.-0- Фото Associated Press, Reuters Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!