Волки сломали все стереотипы и с аппетитом съели арбуз - видео

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео для Youtube было снято сотрудниками центра сохранения волков.

Эта некоммерческая организация экологического образования расположена в Южном Салеме, штата Нью-Йорк. Здесь объясняют людям как правильно взаимодействовать с волками, чтобы сохранить их популяцию.

Каждую весну эти хищники сбрасывают свои подшерстки, чтобы выдержать летнюю погоду. Однако иногда одной линьки бывает недостаточно. Сотрудники центра постарались сделать так, чтобы волки чувствовали себя в жару комфортно, угостив их арбузом.

Сначала звери просто катали большую ягоду по земле. Когда же арбуз удалось разбить, оказалось, что сочный плод пришелся им по вкусу.-0-