"Волочкова заволновалась": Алена Бабенко показала выдающийся шпагат

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка Российской Федерации Алена Бабенко опубликовала в Instagram новый пост, который может составить конкуренцию Анастасии Волочковой.

47-летняя актриса показала свою впечатляющую растяжку и села на шпагат. Снимки были сделаны в Академии танца. На фото знаменитость поражает подписчиков идеальной растяжкой, что, разумеется, не могли не заметить поклонники.

Фанаты Алены Бабенко написали множество самых разнообразных комментариев, однако сошлись на том, что физическая форма актрисы может создать серьезную конкуренцию балерине Анастасии Волочковой, которая любит показывать свой шпагат. "Балерина! Волочкова отдыхает", "Талантливый человек талантлив во всем", "Какая растяжка, завидую!" - написали подписчики актрисы.-0-