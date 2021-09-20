Волонтеры нашли комок грязной шерсти, под которой оказался великолепный песик (Фото)

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько полицейских из Уэльса нашли на улице трех собак и кошку, которых передали волонтерам. Животные были в плохом состоянии, но одной собаке срочно требовалась помощь. Историю рассказали в Facebook.

Один из пушистиков покрылся длинной шерстью и стал больше похож на комок грязи. Внешний вид собаки был настолько плохим и заросшим, что волонтеры даже не могли сразу установить его породу. Было решено заняться стрижкой и результат превзошел все ожидания.

Как оказалось, под грязной шерстью скрывался великолепный песик, который вмиг очаровал сердца волонтеров и пользователей сети. На процедуру ушло пять часов, но оно того стоило, ведь по завершению перед людьми предстал красавчик ши-тцу. Бывший комок грязной шерсти назвали Шерлок и он покорил людей. Теперь малышу ищут любящую семью, но с его великолепным видом это будет легко. -0-

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