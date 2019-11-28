Волонтеры спасли уличного пса, а через 2 года он изменился до неузнаваемости

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пес Луи долгое время жил на улице не в самых лучших условиях, пока его не нашли волонтеры, сообщает издание Metro.

Покрасневшая кожа, чесотка и ужасный внешний вид - последствия жизни на улице. Волонтеры из организации "Спасаем македонских бродяг" думали, что Луи нежилец, однако пес оказался настоящим бойцом и не собирался сдаваться просто так.

Прогнозы были неутешительные, но пес прошел восстановление и стал примером настоящего преображения. Из бродячей собаки он превратился в красивого защитника жилища.

После того, как пес поправился, ему начали искать семью, которая бы его приняла. По глазам Луи было видно, что его сердце все еще полно любви, даже после ужасных условий жизни на улице.

Волонтеры помогли ему и хороший мальчик обрел любящую семью, которая в восторге от нового жителя. Его назвали Бен, а сам песик смог сохранить любовь и не озлобиться на людей. -0-

Фото Metro