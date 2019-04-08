Волшебный банк из "Гарри Поттера" открылся в Великобритании

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В музее Гарри Поттера, расположенном в Ливсдене (пригород Лондона), для посетителей открылся волшебный банк "Гринготтс", сообщает ВВС .

"Гринготтс" станет частью постоянной экспозиции музея. Его площадь составляет более 1,5 тыс. кв.м, а на создание объекта ушло около 18 месяцев. В проектировании и строительстве "Гринготтса" участвовали многие члены съемочной группы фильмов о Гарри Поттере.

Посетители музея смогут увидеть костюмы и маски высокопоставленного сотрудника "Гринготтса" гоблина Богрода, гоблина Крюхохвата и других работников банка.

Одной из самых интересных локаций станет сейф семьи Лестрейндж. Согласно книге Джоан Роулинг, снаружи сейф Лестрейнджей охранял дракон, а на сокровища, которые в нем хранились, было наложено заклинание умножения. Оно создавало множество копий одной вещи в случае, если до нее дотрагивался не ее хозяин.

В сейфе Лестрейнджей также хранились сокровища пожирательницы смерти Белатриссы Лестрейндж, меч Годрика Гриффиндора и чаша Пенелопы Пуффендуй, которую Воланд-де-Морт превратил в один из своих крестражей.

Музей Гарри Поттера открылся для посетителей в 2012 году. В его экспозиции уже есть "Хогвартс-экспресс" на платформе 9¾, кабинет Дамблдора и большой зал замка Хогвартс.-0-