Вор похитил велосипед и оставил записку, которая развеселила юзеров сети - фото

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Великобритании поделился в Twitter фотографией, которая рассмешила сотни тысяч юзеров. Об этом сообщает Mirror.

Житель Дублина рассказал, что приехал на велосипеде в местный магазин и отправился за покупками. Когда он вернулся к своему средству передвижения, то обнаружил лишь записку с очень интересной информацией. Если вы подумали, что это были извинения, то сильно ошибаетесь.

"Если ты ищешь серый велосипед, я украл его обратно, он был мой. Фотографии + серийный номер - в подтверждение. Удачи, неудачник! ХА-ХА, лузер", - говорилось в сообщении воришки.

Good morning to this sign in Smithfield and this sign only! pic.twitter.com/cPHzdhRTeG — Caolán Mc Aree (@Caolanmcaree) July 26, 2020

К своему посланию вор приложил фотографии и номер велосипеда, что подтвердило его слова. Мнение пользователей сети разделилось. Кто-то посчитал, что воришка сделал благое дело и вернул себе свою вещь, однако другие, напротив, уверены, что перед этим нужно было поговорить с нынешнем владельцем. Они считают, что обворованный парень мог и не догадываться о прошлом байка и купить его у вора.

Бурное обсуждение продолжается, а пост собрал огромное число лайков. Многие юзеры отметили, что автора снимка с запиской настигла карма. -0-