Вор за 30 секунд похитил гравюру Дали из галереи в Сан-Франциско

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный вынес из галереи в Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали стоимостью $20 тыс. На все ему потребовалось 32 секунды, сообщает телеканал ABC7 News .

Мужчина вошел в здание галереи и направился к гравюре "Горящий жираф", покинув выставку спустя 32 секунды. Момент кражи не попал на видео, однако вора смогли запечатлеть камеры на улице. Кадры показали, что у него была сообщница.

Отмечается, что у легендарного художника Сальвадора Дали есть одноименная картина, написанная маслом и стоящая гораздо дороже. Кроме этого, похищенная гравюра не в единственном экземпляре: у нее есть ряд оттисков, которые пронумерованы.

Работники рассказали, что гравюра, размером 50х65 см, была закреплена на мольберте без замка. Неизвестный просто вошел, взял ее и вышел через главный вход.

Фото ABC7 News

Сейчас полиция выясняет, как такое могло произойти и ищет свидетелей преступления. -0-