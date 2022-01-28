Восемнадцатилетняя россиянка стала самой красивой девушкой в мире

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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницей престижного конкурса Miss World Beauty стала восемнадцатилетняя девушка из России. Об этом говорится на сайте мероприятия.
Жюри конкурса приняло решение, что восемнадцатилетняя Яна Богатова из Самары достойна звания самой красивой девушки в мире. Она получила титул Grand-Prix Miss World Beauty.
Теперь юная россиянка сможет принять участие в финале конкурса Miss Universe Beauty, который входит в большую четверку самых престижных конкурсов красоты. Его призовой фонд составляет 100 тыс. евро.-0-
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