Восстание машин началось? Боевой дрон самостоятельно атаковал человека в Ливии

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный беспилотник в автономном режиме нанес удар по людям, об этом сообщает журнал News Scientist.

Издание ссылается на отчет экспертов ООН, которые анализируют обстановку в Ливии. Согласно предоставленным данным, в марте 2020 года боевой дрон Kargu-2, созданный одной из турецких компаний, полностью в автономном режиме выследил живую цель и атаковал ее.

В отчете отмечается, что военный беспилотник не получал команд от человека. Кроме этого, документ не предоставляет информации о том, привела ли атака к жертвам среди людей. Помимо всего прочего, неизвестно, что могло привести к такому исходу и что послужило причиной сбоя в программном обеспечении военного аппарата. -0-