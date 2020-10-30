Восстание машин отменяется! Трансляцию матча доверили ИИ, но все пошло не по плану

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шотландии организаторы футбольной трансляции решили сэкономить и прибегли к помощи искусственного интеллекта, однако все вышло из-под контроля. Об этом пишет DailyMail.

Задача робота была проста - следить за футбольным мячом и показывать его телезрителям. Однако система дала сбой, что привело к забавному стечению обстоятельств.

Дело в том, что на матче работал боковой судья, который и стал главной звездой. Мужчина тщательно следил за исполнением всех правил игры, но ИИ слегка запутался и принял лысую голову арбитра за футбольный мяч.

Inverness Caledonian Thistle don't employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman's head... pic.twitter.com/LeKsc2bEj7 — Tom Cox (@seagull81) October 24, 2020

В итоге, всю встречу двух команд телезрители следили за передвижением бокового судьи, на котором и сфокусировалась камера робота. Позже забавным случаем в сети поделился один из юзеров, пост которого быстро стал популярным. Кроме этого, люди немного успокоились, ведь такая новость дает понять, что восстание машин пока отменяется. -0-