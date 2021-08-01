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Калейдоскоп
01 августа 2021, 14:07

Восстание машин отменяется: забавный сбой автопилота электрокара запечатлели в США (Видео)

Фото in-cyprus.philenews.com
Фото in-cyprus.philenews.com

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube житель США разместил интересные кадры, которые показывают, что технологии еще далеки от совершенства.

Владелец электрокара снял на видео забавный случай во время движения по трассе в штате Северная Каролина. Стоял ясный вечер и в небе показалась Луна, которая и "сломала" автопилот машины.

Небесное светило окрасилось в оранжевый цвет, что и стало причиной сбоя. Оказалось, что датчики транспорта начали воспринимать Луну как отключенный светофор, который светится характерным цветом. Кадры показывают, что восстание машин отменяется, а вот пользователи были впечатлены таким необычным сбоем автопилота электрокара. -0-

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