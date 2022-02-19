"Восторг!": более миллиона просмотров набрал ролик с очаровательными питомцами (Видео)

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В YouTube недавно появилось видео, которое произвело большое впечатление на пользователей сети. Зрители смогли увидеть, как обезьянка Биби проводит время вместе с утятами.

Сперва она покормила птиц, а затем отправилась с ними на прогулку. Верные друзья катались на лодке, а после насыщенного дня вместе уснули. Подписчики канала пришли в полный восторг от увиденного. Видео набрало более миллиона просмотров и тысячи лайков.

Многие выразили свое восхищение очаровательной обезьянкой в комментариях: "Бибишеча, любимица моя, прелесть, у меня нет слов, чтоб высказать мою любовь к тебе: забавная, умная, всегда с нетерпением жду новые видео с тобой и пересматриваю по несколько раз. Восторг!", "Это так мило", "Биби просто прелесть! Ласковая, поэтому рядом с ней много друзей, она так нежно с ними обращается", "БиБи любит всех. И все, все любят БиБи", "Как же это мило! Какая заботливая обезьянка! Утята ее слушаются. Уснули вместе. Восторг и очарование!"-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ