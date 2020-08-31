Вот это эмоции! В разгар вечеринки паук и оса устроили смертельную схватку - видео

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько студентов университета из США смогли записать на видео поистине впечатляющую схватку.

В самый разгар вечеринки один из парней заметил, что оса попала в сети паука, который оставил ловушку на креплении стола для настольного тенниса. Парни решили не вмешиваться в природное противостояние и только записали на видео все происходящее. Для студентов это стало, наверняка, самым впечатляющим развлечением, ведь их крики и восторги продолжаются практически весь ролик.

Оса угодила в паутину и пыталась вырваться, однако у нее это не очень получалось. Проблем добавил и паук, который вылез за добычей из своего укрытия. Он пытается схватить насекомое, однако у него не особо это выходит.

В конечном итоге, жажда жизни и воля осы помогла ей вырваться и сбежать из цепкой паутины. Разумеется, этот момент вызвал восторг у целой толпы молодых людей, которые с энтузиазмом наблюдали за смертельной схваткой. Ролик в Tiktok посмотрели более 10 миллионов раз. -0-