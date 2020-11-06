Вот это фэйл! Девушка уличила парня в измене после обычного селфи - видео

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Сидни Кинш опубликовала в TikTok видео, где рассказал забавную историю про своего парня.

Женщина поделилась с пользователями селфи своего молодого человека, который, сам того не подозревая, признался ей в измене. После этого Синди запустила долгий и мучительный процесс расставания.

На первый взгляд может показаться, что парень отправил девушке самое обычное селфи, однако все дело в мелких деталях. Очки сдали молодого человека с потрохами, а точнее отражение в них.

Мужчина сделал фото за рулем, а рядом сидела девушка. Судя по вальяжной позе, они с молодым человеком знакомы очень близко. Сначала парень пытался оправдаться, что у него могут быть друзья женского пола, но спустя время все же признался, что уже изменяет больше месяца.

Пользователи поддержали девушку, а кадры стали очень популярными. Видео быстро собрало почти 2 миллиона просмотров. -0-