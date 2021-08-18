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Калейдоскоп
18 августа 2021, 01:30

Вот это игра! Девочка пытается имитировать плачь, чтобы разжалобить отца и получить вкусняшку (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно семья из США разместила на YouTube уморительные кадры со своей будущей звездой кино.

Мама, папа и дети отправились в один из магазинов штата Техас. Семья гуляла между полок, когда 11-месячная малышка заметила вкусняшку. Конечно, она ее захотела, однако категорически против этого был отец.



На все просьбы девочки мужчина отвечает "нет", однако ребенок не собирается сдаваться. Малышка подключила свой актерский талант и начала имитировать плачь, чтобы разжалобить папу. Этот момент попал на видео и умилил сеть. Пользователи посмотрели кадры множество раз, а в комментариях оценили талант девочки - "Вот это игра!". Удалось ли получить заветное лакомство ребенку - осталось неизвестно. -0-
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видео дети развлечения социальные сети США
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