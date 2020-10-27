Вот это любовь! Крис Эванс сделал тату в честь своего четвероногого лучшего друга

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Крис Эванс опубликовал в Instagram свежее фото со своим лучшим другом по кличке Доджер и восхитил сеть.

Актер давно умиляет пользователей совместными снимками со своим песиком, однако в этот раз в кадре заметили одну интересную деталь. В посте видно, как собака лежит на груди Криса Эванса. Впрочем, не это привлекло внимание фолловеров, ведь самые внимательные заметили, что на теле звезды красуется татуировка с именем своего четвероногого лучшего друга.

Неудивительно, что фолловеры восхитились такой любовью к своему питомцу и отметили, что это одна из самых милых вещей, которую они видели когда-либо. Разумеется, пост быстро собрал почти два миллиона лайков и десятки тысяч восхищенных комментариев. -0-