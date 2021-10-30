"Вот это нервы": кот-меломан покорил YouTube (Видео)

Владелица кота показал своим подписчикам в Youtube, кто является ее самым преданным слушателем игры на пианино.

В ролике видно, как питомец лежит на инструменте во время игры хозяйки. Молотки при этом периодически касаются кота, но, по всей видимости, ему это доставляет удовольствие!

Видео получило большую популярность в сети. Ролик набрал более 34 миллионов просмотров. Подписчики канала сошлись во мнении, что коту очень нравится такой необычный "массаж": "Кот-меломан! Одновременно и массаж получает!", "Какой музыкальный котик", "Вот это нервы", "Так хорошо задремал".