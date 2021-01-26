Вот это результат! Похудевшую звезду Comedy Woman не узнали поклонники

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Скулкина из Comedy Woman удивила подписчиков в Инстаграм свежим фото. Фолловеры не сразу узнали сильно похудевшую актрису, а после – восхитились таким результатом.
Российская телезвезда показала себя во время тренировки. Поклонники засыпали пост комментариями, отметив, что Скулкина очень изменилась.
"Результат класс", "Одно сплошное очарование", "Мотивирующее фото, кстати", "Как вы сильно похудели", "Восторг! Так держать!", - написали поклонники.
Но нашлись и те, кто к преображению Екатерины отнеслись скептически, написав, что актриса была прекрасна именно с пышными формами: "Катя, ты была роскошная". "А хочешь быть как все? Зачем?", "Вы были идеальной, не такой как все", "Зачем еще худеть? Вы итак чудо".-0-