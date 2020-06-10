Вот это удача! - ланч друзей едва не превратился в трагедию

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети набирает популярность ролик с участием нескольких мужчин.

Друзья нашли уличное кафе и решили пообедать на свежем воздухе. Они мирно сидят и общаются на различные темы, пока один из них не замечает странное движение в воздухе.

В тот же момент на столик мужчин падает куб. По всей видимости, это был кондиционер с офисного здания рядом. Друзья успели быстро отреагировать и отбежали с места падения.

Никто не получил травм, а в сети отметили, что мужчины, отдохнувшие за ланчем, оказались невероятно везучими.-0-