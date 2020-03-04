Вот это улов! В Индии поймали рыбу с рекордным весом

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько рыбаков в индийском штате Западная Бенгалия стали настоящими рекордсменами. Об этом пишет издание Orissa Post.

Несколько рыбаков отправились на лодке на рыбалку, однако никто не ожидал, что их улов станет рекордным. Мужчинам удалось еле вытащить из воды ската весом 900 килограмм. Рыбаки полагают, что существо заплыло на мелководье случайно и заблудилось. Сильное волнение не позволило рыбе вернуться на глубину.

Гигантского ската доставили на берег, где его тут же обступила толпа зевак. Рыбаки решили не заморачиваться и продали свой огромный улов местному торговцу. Он намерен доставить рыбу в Калькутту, где за нее можно получить внушительную сумму. Рыбаторговец уверен, что покупатель найдется быстро: в Индии эту рыбу не только едят, но и используют в качестве целебного средства. -0-