Вот это выдержка! Парковка гидроцикла пошла не по плану - видео

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры запечатлели камеры наружного видеонаблюдения в США.

Супружеская пара отдыхала на берегу озера, когда их сын проверял на прочность гидроцикл, рассекая водную гладь. В какой-то момент парень решил, что пора возвращаться на берег, однако кураж и адреналин уже затмили его разум.

Молодой человек развернулся в сторону пирса и, не сбавляя скорость, попытался залететь на плавучий док. Разумеется, все пошло не по плану, однако родители проявили большую выдержку и даже не повели бровью, а только наблюдали за полетом сына.

После этого парень встал, как будто ничего не произошло, и пошел с улыбкой на лице к супругам. В свою очередь, гидроцикл остался припаркованным на суше, а парень делал вид, что так и задумано. -0-