"Вот где настоящая любовь": хищник спит в обнимку с человеком - видео

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователей youtube поразила пума, лежащая на диване рядом с человеком. Животное дремало, обняв своими лапами мужчину.

"Иногда можно уснуть так крепко, что пушкой не разбудишь. Как после бессонной ночи. Нет, Месси хорошо спит ночью, но днем он спит еще крепче" – прокомментировал видео хозяин пумы.

Подписчиков канала восхитило доверительное отношение животного к человеку: "Тот момент, когда ты видишь, как хищник ласково спит в объятиях человека, и доверие взаимно, можно понять, что еще не все потеряно для этого мира", "Хорошо, когда есть на кого лапки сложить", " Эту пуму воспитали, как человека, и он вам доверяет", "Вот где настоящая любовь, верность и преданность, и это на всю его жизнь, ребята, молодцы, воспитали такого доброго Месси".-0-