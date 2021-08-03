Вот так могу: попугай развеселил сеть своим новым трюком (Видео)

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 3 августа 2021
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:43 В Пекине открылась Глобальная конференция по цифровой экономике Технологии
00:01 Участники Олимпийских игр разыграют сегодня 22 комплекта наград Спорт
02.08.21
02.08.21 23:42 Шесть человек пострадали на курорте в Швейцарии из-за утечки химического вещества В мире
02.08.21 23:09 В центре Лондона установили искусственный парковый холм высотой 25 м В мире
02.08.21 22:26 В Турции перевернулся автобус с российскими туристами - есть погибшие В мире
02.08.21 21:43 Извержения вулканов на острове Санторини связаны с изменениями уровня моря - ученые В мире
02.08.21 21:20 Двое взрослых и ребенок стали жертвами урагана в Тверской области В мире
02.08.21 21:02 Полиция Цюриха задержала более 80 экоактивистов, устроивших акцию протеста у банков В мире
02.08.21 20:48 Евросоюз полностью вакцинировал 60% взрослого населения В мире
02.08.21 20:45 ФОТОФАКТ: Освящение места закладки первого старообрядческого храма общины единоверцев в Минске Регионы
02.08.21 20:35 В ФРГ предложат вакцинироваться от коронавируса гражданам в возрасте от 12 до 17 лет В мире
02.08.21 20:15 Цикл мастер-классов стартует в БГУ 10 августа Общество
02.08.21 20:02 Российские ученые разработали систему, предсказывающую обрушение зданий В мире
02.08.21 19:45 Профсоюз медиков поможет РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в приобретении кондиционеров Общество
02.08.21 19:34 Автоматические космические аппараты Solar Orbiter и BepiColombo пролетят над Венерой 9 и 10 августа Технологии
02.08.21 19:20 "Шахтер" победил "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
02.08.21 19:10 Могилев может стать первым городом воинской славы Союзного государства - Лукьянов Регионы
02.08.21 19:00 Губернатор Нью-Йорка призвал пускать в бары и рестораны только вакцинированных В мире
02.08.21 18:39 Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске Регионы
02.08.21 18:36 В Академии МВД начался учебный сбор с новобранцами Общество
02.08.21 18:32 Делегация Генштаба ВС Казахстана посетила 38-ю Брестскую десантно-штурмовую бригаду Общество
02.08.21 18:28 Автомобильное топливо в Беларуси с 3 августа дорожает на одну копейку Экономика
02.08.21 18:26 Бывшего директора фирмы в Кобрине приговорили к 2,5 года ограничения свободы за халатность Происшествия
02.08.21 18:18 Гончарова: международный лагерь "Бе-Lа-Русь" - платформа для развития и укрепления сотрудничества молодежи Общество
02.08.21 18:11 Площадь торфяного пожара в Петриковском районе уменьшилась до 40 га Происшествия
02.08.21 18:08 Объявлен конкурс фотографий о зимних видах спорта в рамках премий Всемирного медиасаммита В мире
02.08.21 17:56 Сербская компания поможет НАИП привлекать балканские инвестиции в Беларусь Экономика
02.08.21 17:55 После событий в Токио назвать Тимановскую настоящей спортсменкой можно с большой натяжкой - сенатор Общество
02.08.21 17:54 Сильный ветер повредил кровли и повалил деревья в Полоцком и Россонском районах Регионы
02.08.21 17:50 "АМКОДОР" намерен выпускать сельхозтехнику в Ленинградской области Экономика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
03 августа 2021, 01:45

Вот так могу: попугай развеселил сеть своим новым трюком (Видео)

Фото PxHere
Фото PxHere

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился любопытный ролик, который повеселил юзеров сети.

Девушка из Австралии решила похвастаться своим попугайчиком, а также показать всем трюк, который она с ним разучила. Девушка включает камеру и подходит к птичке. "Давай покажем трюк, готова?" - говорит жительница Австралии.

После этого она касается попугая и тот со всей ответственностью плюхается на спину. Момент повеселил юзеров, а попугай после исполнения трюка всем своим видом говорил только одно: вот так могу! Неудивительно, что кадры понравились юзерам и они быстро собрали огромное число просмотров. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Австралия видео животные интернет птицы развлечения социальные сети
Новости рубрики Калейдоскоп
Татьяна Навка. Фото из архива ТАСС Татьяна Навка и Дмитрий Песков отмечают чугунную свадьбу
Скриншот из видео Ты не будешь? Кролик стащил яблоко у ребенка и рассмешил сеть (Видео)
Алла Пугачева Пугачева в костюме "с мужского плеча" очаровала Instagram
Фото из Twitter-аккаунта зоопарка ZooParc de Beauval ФОТОФАКТ: Во французском зоопарке родились панды-близнецы
Бруно Фратус с женой. Фото Reuters Бразильский спортсмен взял бронзу и решил повторить знаменитый мем - один в один! (Фото)
Фото СИНЬХУА ФОТОФАКТ: Метеорный поток Южные дельта-Аквариды и Млечный Путь наблюдали на северо-западе Китая
Главное
Во время встречи "Главная задача - сохранить людей" - Лукашенко принял с докладом главу МЧС
В Беларуси намолочено более 3,3 млн т зерна нового урожая
Белорус Максим Недосеков завоевал олимпийскую бронзу в прыжках в высоту
Горячая пора в Minsk World! Успейте купить квартиру по старым ценам с двойной выгодой!
Топ-новости
Пархамович: получать деньги из фондов развития стройотрасли смогут организации всех форм собственности
Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин
Хренин: силы спецопераций - элита и гордость Вооруженных Сил Беларуси
Литвинчук и Худенко вышли в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок-двоек на дистанции 500 м
Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать
За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19, выписаны 592
Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
За полугодие на телефонные линии МЧС поступило 630 тыс. сообщений о помощи
Члены Совета Республики проведут 6 августа единый день приема граждан
Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска
Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси в I полугодии возросли почти в 19,5 раза
Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ его деятельности
Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 августа
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.