Вот так могу: попугай развеселил сеть своим новым трюком (Видео)

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился любопытный ролик, который повеселил юзеров сети.

Девушка из Австралии решила похвастаться своим попугайчиком, а также показать всем трюк, который она с ним разучила. Девушка включает камеру и подходит к птичке. "Давай покажем трюк, готова?" - говорит жительница Австралии.

После этого она касается попугая и тот со всей ответственностью плюхается на спину. Момент повеселил юзеров, а попугай после исполнения трюка всем своим видом говорил только одно: вот так могу! Неудивительно, что кадры понравились юзерам и они быстро собрали огромное число просмотров. -0-