Вот так подготовился! Мужчина установил декорацию для Хэллоуина, которая напугает любого - видео

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все ближе очень популярный в США праздник Хэллоуин, поэтому некоторые жители уже начали готовиться. Многие решили ограничиться выбором костюма или гримом, а вот житель штата Нью-Йорк пошел дальше. Об этом пишет издание Tjournal.

Мужчина из города Буффало установил у себя во дворе огромного паука на кронштейне, который спускается с крыши здания по декоративной паутине. От такого зрелища любой придет в ужас, а детишки, пришедшие за конфетами, будут убегать.

Впрочем, такое "украшение" дома к празднику способно серьезно перепугать и взрослых, ведь ночью во дворе включают фонари и прожекторы красно-фиолетового цвета, из-за чего кронштейна не видно, что только добавляет впечатлений.

Разумеется, такие декорации привлекли внимание многих, а местные детишки еще до начала праздника стали обходить дом стороной. -0-