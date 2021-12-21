Вот так встреча: девушка рассказала о неожиданном случае в роддоме

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка поделилась в TikTok курьезным случаем, который привлек внимание пользователей сети.

Блогерша рассказала подписчикам о своем опыте, который она получила при рождении ребенка.

Сначала супруги были в палате роддома одни, однако позже к ним присоединились неожиданные соседи, которыми стали бывший бойфренд девушки из школы и его беременная жена.

Эта ситуация вызвала неловкость у героини ролика, однако многие поддержали ее в комментариях. Некоторые отметили, что просто бы сбежали оттуда, а кто-то поделился не менее интересной историей: "Девушка моего брата и его бывшая рожали в одном роддоме в один день. Он был отцом обоих детей", - написал один из пользователей.-0-