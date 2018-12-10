Voyager 2 покинул пределы Солнечной системы

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй раз за всю историю рукотворный аппарат покинул пределы Солнечной системы и вышел в межзвездное пространство, сообщает NASA.

В настоящее время аппарат NASA Voyager 2 покинул границы гелиосферы, в которой существуют заряженные частицы и магнитные поля, создаваемые Солнцем.

Это событие члены миссии обсуждают 10 декабря на встрече Американского геофизического союза. На основе данных с разных приборов зонда ученые пришли к выводу, что аппарат пересек внешнюю границу гелиосферы 5 ноября. Эта область находится там, где разреженный солнечный ветер встречается с холодной, плотной межзвездной средой.

Voyager 1 пересек эту границу в 2012 году, оба аппарата были запущены в 1977 году.

Сейчас Voyager 2 находится в 18 млрд км от Земли, и операторы с Земли до сих пор способны поддерживать с ним связь. Сигналы до него доходят с опозданием на 16,5 часов.-0-