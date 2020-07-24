Возникшее недопонимание между питоном и тигром записали на видео

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 24 июля 2020
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:59 Количество заразившихся коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 247 тыс. В мире
00:29 Древние римские амфоры нашли в магазине в Испании Калейдоскоп
00:06 На Филиппинах разбился военный вертолет В мире
23.07.20
23.07.20 23:26 ФОТОФАКТ: Летние закаты над Минском Регионы
23.07.20 22:59 В ЮАР из-за пандемии коронавируса прекращены занятия в школах В мире
23.07.20 22:26 Президентские выборы в Боливии перенесены на 18 октября В мире
23.07.20 21:26 Двух минчан привлекли к ответственности за надписи на улицах Происшествия
23.07.20 21:03 Команда Минска выиграла смешанную эстафету на чемпионате Беларуси по велоспорту на треке Спорт
23.07.20 20:21 Кухарев: объемы строительства жилья в Беларуси будут увеличиваться Общество
23.07.20 20:09 Хоккеисты "Юности" открыли программу предсезонных спаррингов победой над "Локомотивом" из Орши Спорт
23.07.20 20:06 ФОТОФАКТ: Двойная радуга украсила небо над Минском Регионы
23.07.20 19:59 МВФ получил заявки от 41 страны на участие в инициативе по приостановке выплат задолженностей В мире
23.07.20 19:32 "Виктория" одержала первую победу над "Текстильщиком-БарГУ" в споре за бронзу чемпионата Беларуси по хоккею на траве Спорт
23.07.20 19:18 Гродненская таможня опровергла обвинение литовской стороны в образовании очередей на границе Общество
23.07.20 19:05 Ситуация с коронавирусной инфекцией продемонстрировала лучшие черты отечественной медицины - Караник Общество
23.07.20 18:58 Рачков призвал местные власти использовать соцсети для точечной работы с молодежью Регионы
23.07.20 18:34 Лукашенко утвердил соглашение о займе в 90 млн евро от МБРР для реагирования на COVID-19 Президент
23.07.20 18:30 За пределами Минска и областных центров будут работать 10 ангиографических комплексов Общество
23.07.20 18:30 В Гродненской области ГАИ будет работать в усиленном режиме: особое внимание местам отдыха Регионы
23.07.20 18:18 Молдова намерена стать акционером ЕАБР Экономика
23.07.20 18:17 До конца года взыскивать деньги в бесспорном порядке с должников смогут только судебные исполнители Президент
23.07.20 18:11 В Щучине при пожаре очевидцы спасли двух девочек Происшествия
23.07.20 17:57 Этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" в Великобритании отменен Спорт
23.07.20 17:40 Кравченко принял участие в координационной встрече Беларусь - ЕС Политика
23.07.20 17:40 Онлайн-трансляции мероприятий "Славянского базара" набрали 7,5 млн просмотров Культура
23.07.20 17:33 Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами и разрушениями из-за наводнений Президент
23.07.20 17:13 "Беллегпром" заинтересован в расширении сотрудничества с Великобританией Экономика
23.07.20 17:06 В Слониме собака помогла найти застрявшего в трубе котенка: малыша спасли Происшествия
23.07.20 17:01 На трассе М1 уходившие от погони воры выбрасывали на ходу похищенное Происшествия
23.07.20 17:01 Спортсменки "Минска" победили "Ритм" в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве Спорт
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
24 июля 2020, 04:48

Возникшее недопонимание между питоном и тигром записали на видео

Фото Yandex
Фото Yandex

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть посетителям одного из парков в Индии. Видео было опубликовано в Twitter.

Запись разместил офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда. В кадре отчетливо видно, как тигр мирно идет по дороге, когда ему дорогу преграждает питон. Змея остановилась посреди тропы и не пропускает животное. Хищник какое-то время постоял, ожидая, что рептилия уползет.

Однако возникло недопонимание и питон не сдвинулся с места, а в какой-то момент и вовсе почти напал на тигра. Хищник, в свою очередь, решил не связываться с непонятной особью и быстро скрылся.

Юзеры сети восхитились увиденными кадрами и оставили множество комментариев: "Тигр мудрый. Избежал ненужного риска при нападении на питона, когда есть много других беззащитных животных, которыми можно утолить голод", "Не голоден. В следующий раз". За несколько часов ролик посмотрели десятки тысяч раз. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео животные Индия интернет природа социальные сети
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Unionwe На Reddit назвали недорогие вещи, покупка которых может полностью изменить жизнь
Фото Guardia Civil Древние римские амфоры нашли в магазине в Испании
Фото из Instagram Пенсионеры из Тайваня сделали несколько снимков в забытой одежде и стали звездами сети
Фото из Instagram Дочка Александра Реввы очаровала Instagram - девочка растет невероятной красавицей
Максим Галкин. Фото из Instagram Алла Пугачева пленила фолловеров Максима Галкина своей мини-юбкой
Фото Yandex Николай Дроздов попал в российский Vogue с очень милым роликом
Главное
Во время совещания Зарплаты, занятость, цены - Лукашенко ориентирует правительство на решение значимых для общества вопросов
Лукашенко: борьба с коронавирусом обошлась бюджету в полмиллиарда рублей, но человек важнее денег
Головченко: своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику страны
З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ. Беларусь и космос: глава Академии наук о новом спутнике, экспериментах и технологиях
Топ-новости
Лукашенко утвердил соглашение о займе в 90 млн евро от МБРР для реагирования на COVID-19
До конца года взыскивать деньги в бесспорном порядке с должников смогут только судебные исполнители
В Беларуси выздоровели и выписаны 59 439 пациентов с COVID-19
Кухарев: объемы строительства жилья в Беларуси будут увеличиваться
Петришенко: между образованием и производством должно быть тесное сопряжение
Минобразования определило график школьных каникул в новом учебном году
За пределами Минска и областных центров будут работать 10 ангиографических комплексов
Турчин: задача власти - навести порядок в деревнях и обеспечить сельчанам комфортную жизнь
Карпенко: в школах необходимо создать четкую систему информационно-образовательных ресурсов
Онлайн-трансляции мероприятий "Славянского базара" набрали 7,5 млн просмотров
CERT.BY рассказал о схемах использования мошенниками персональных данных граждан
Гродненская таможня опровергла обвинение литовской стороны в образовании очередей на границе
ФОТОФАКТ: Двойная радуга украсила небо над Минском
Пресс-конференция о запуске молодежной платформы "Движение ВПЕРЕД" пройдет в БЕЛТА 24 июля
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.