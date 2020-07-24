Возникшее недопонимание между питоном и тигром записали на видео

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть посетителям одного из парков в Индии. Видео было опубликовано в Twitter.

Запись разместил офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда. В кадре отчетливо видно, как тигр мирно идет по дороге, когда ему дорогу преграждает питон. Змея остановилась посреди тропы и не пропускает животное. Хищник какое-то время постоял, ожидая, что рептилия уползет.

Однако возникло недопонимание и питон не сдвинулся с места, а в какой-то момент и вовсе почти напал на тигра. Хищник, в свою очередь, решил не связываться с непонятной особью и быстро скрылся.

Tiger leaves the way to Python.. pic.twitter.com/87nGHbo0M0 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 21, 2020

Юзеры сети восхитились увиденными кадрами и оставили множество комментариев: "Тигр мудрый. Избежал ненужного риска при нападении на питона, когда есть много других беззащитных животных, которыми можно утолить голод", "Не голоден. В следующий раз". За несколько часов ролик посмотрели десятки тысяч раз. -0-