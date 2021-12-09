Впечатляющая съемка кота закончилась уморительным провалом (Видео)

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяин потрясающего бенгальского кота разместил на YouTube уморительные кадры, которые понравились пользователям сети.

Мужчина вышел вместе с питомцем на прогулку. В какой-то момент кот по кличке Билли уселся на забор, а хозяин не мог упустить такой момент и включил камеру. Получилась впечатляющая съемка кота, однако закончилась она уморительным провалом.

Кот спокойно сидел на заборе, но потом его внимание приковала птица в небе. Питомец посмотрел вверх, его тело потеряло равновесие и отправилось к земле. Кот рухнул с забора, но это оказалось настолько уморительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-