Впечатляющее извержение вулкана на Коста-Рике попало на видео

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпичное извержение одного из самых больших вулканов в стране Ринкон-де-ла-Вьеха записали на видео. Кадры разместили в Twitter.

Вулкан 28 июня выбросил в воздух столб пепла высотой более двух километров. Все это сопровождалось мощным звуком и небольшим землетрясением. Власти страны выпустили предупреждение и попросили жителей не приближаться к рекам, ведь пепел может попасть в воду.

Volvio a la actividad El volcán Rincón de la Vieja, ubicado en la provincia de Guanacaste, #CostaRica. Las columnas de cenizas alcanzaron 2 mil metros de altura sobre el cráter y descenso de material en ríos. pic.twitter.com/YE7Og75AC7 — Oscar Vazquez (@OscarVazquez_C) June 29, 2021

Сообщений о пострадавших и погибших не поступало, а вот впечатляющие кадры извержения вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха привлекли внимание юезров. К слову, высота одного из крупнейших вулканов на Коста-Рике составляет около 1916 метров, а последнее извержение наблюдалось в 2012 году. -0-