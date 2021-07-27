Впечатляющий прыжок 158-килограммового осетра из воды записали на видео в Канаде

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нескольким рыбакам из Канады удалось сделать уникальные кадры, которыми они с радостью поделились в Instagram.

Мужчины отправились порыбачить на реку Фрейзер в одной из канадских провинций. Некоторое время все шло хорошо, но позже поплавок удочки ушел под воду. Рыбаки попытались вытащить рыбу, но та сопротивлялась.

В какой-то момент огромный осетр выпрыгивает из воды на высоту в несколько метров. При виде водного обитателя все мужчины в лодке буквально закричали от изумления. В итоге рыбаки вытащили осетра, которому оказалось около 50 лет, а его вес превысил 158 килограмм. Авторы видео отпустили рыбу, а кадры с прыжком стали вирусными и быстро собрали почти пять миллионов просмотров. -0-