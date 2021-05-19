Впечатляющий удар молнии в купол Исаакиевского собора попал на видео

Скриншот из видео
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непогода пришла в Санкт-Петербург и стала причиной нескольких происшествий в городе, однако одному из жителей удалось сделать уникальные кадры. Видео разместили в Instagram.
Блогер смог запечатлеть на видео впечатляющий удар молнии, который угодил прямо в верхушку купола Исаакиевского собора. Сам автор видео подписал пост: "Такая погода Петербургу очень к лицу".
Кадры восхитили юзеров, которые посмотрели видео более 80 тысяч раз. Кроме этого, свои впечатления они выразили в массе комментариев. -0-