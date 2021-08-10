Вперед! Американка нарядила своего питомца в очень необычный образ (Видео)

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube девушка из США разместила любопытные кадры, которые заставили людей улыбнуться.

У девушке в доме живет шикарная ягуана, которая и становится главной героиней роликов американки. В этот раз женщина решила обратиться к античной культуре и нарядила своего питомца в очень необычный образ.

Для этого женщина сделала из коробки импровизированную "колесницу", а после присоединила ее к "лошади". Дополнили образ ягуны корона и маленькие поводья. Образ получился необычным, что и развеселило юзеров сети. -0-